Defensa Civil emitió alerta por fuertes vientos y posible Zonda en Tucumán

Defensa Civil de Tucumán advirtió por condiciones meteorológicas adversas para el viernes y sábado, con alerta amarilla por viento y riesgo de viento Zonda. También señalaron un alto peligro de incendios forestales en la provincia.

La Dirección Provincial de Defensa Civil emitió un comunicado oficial en el que advierte sobre fenómenos meteorológicos que afectarán a Tucumán durante este fin de semana. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el viernes 26 de septiembre regirá un Alerta Amarilla por Viento, mientras que para el sábado 27 se prevé la ocurrencia de viento Zonda en distintas zonas de la provincia.

El organismo además informó que los registros actuales del Índice de Peligro de Incendios Forestales se encuentran en niveles que van de alto a extremo, lo que incrementa la necesidad de extremar medidas preventivas para evitar siniestros.

En virtud de esta situación, Defensa Civil solicitó a los Organismos de Protección Civil de la provincia adoptar una serie de medidas:

Reforzar acciones de vigilancia y mitigación.

Mantener máxima atención ante la posibilidad de emergencias.

Brindar apoyo y colaboración entre jurisdicciones.

Poner en alerta a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Tucumán.

Coordinar acciones preventivas y de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

El comunicado fue emitido ayer, 25 de septiembre de 2025 y lleva la firma del Ministerio de Seguridad de la Provincia, en conjunto con la Dirección Provincial de Defensa Civil.

Desde el organismo recordaron a la población la importancia de no prender fuego bajo ninguna circunstancia, asegurar objetos que puedan volarse y proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias ante la presencia de viento Zonda.