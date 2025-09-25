Topo Encinar llega a Monteros con su Ciclo de Conversatorio Musical

La ciudad de Monteros será escenario este jueves de una nueva edición del Ciclo de Conversatorio Musical, que contará con la presencia del reconocido músico tucumano Topo Encinar. El encuentro se desarrollará desde las 18:00 horas en la Escuela de Arte Popular (Belgrano 445), y propone una experiencia que combina diálogo, formación artística y presentación en vivo.

Bajo el título “Ecos del alma: el arte como camino”, el conversatorio abordará temas vinculados a la composición, los arreglos musicales y el proceso creativo, desde una mirada sensible y comprometida con la cultura local. La actividad está dirigida a músicos, estudiantes, docentes y público en general, y se entregará certificado de participación a quienes asistan.

La jornada cuenta con el apoyo de la Dirección de Cultura, el Gobierno de Tucumán, la Escuela de Arte Popular, el HCD Monteros y la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia. La entrada es libre y gratuita.