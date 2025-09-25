Preparate para un día de sol y 31 grados de temperatura

Con cada nueva jornada la marca térmica maxima sube un dígito más, en las próximas 48 horas subirá unos 3 grados más y se espera una máxima entre 34 y 35°. Probabilidades de lluvias: cero.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 13° y la máxima se ubicará en los 31°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 70%. El viento corre del norte a 8 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.