Monteros se prepara para honrar a su patrona: comienza la novena en honor a la Virgen del Rosario

La comunidad de Monteros vivirá días de profunda fe con la novena y la fiesta central en honor a Nuestra Señora del Rosario. Habrá misas, rezos y la tradicional procesión que reúne a miles de fieles.

Monteros ya palpita una de sus celebraciones religiosas más importantes: la novena y fiesta central en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona del departamento. Bajo el lema “María del Rosario, enséñanos a ser alegres servidores de la esperanza”, miles de fieles se preparan para renovar su devoción y agradecer las bendiciones recibidas.

La novena se desarrollará desde el viernes 26 de septiembre hasta el sábado 4 de octubre, con actos diarios que incluyen el Rosario de la Aurora a las 6:30, la Santa Misa a las 7:00, el Rezo del Rosario a las 19:30 y una nueva Misa a las 20:00. La jornada inaugural contará con la Solemne Bajada de la imagen de la Virgen, prevista para este viernes a las 20:00 horas.

El momento más esperado será el domingo 5 de octubre, día de la Fiesta Central. Por la mañana, a las 10:00, se celebrará la Misa de los Peregrinos, mientras que a las 17:00 tendrá lugar la Santa Misa en la explanada del templo, seguida de la multitudinaria procesión por las calles de Monteros.

Cada año, esta festividad no solo convoca a devotos de la ciudad, sino también a peregrinos de toda la provincia y de distintos puntos del país.