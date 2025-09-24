El Colegio Santísimo Rosario celebró 130 años de trayectoria educativa

Este martes por la tarde, el Colegio Santísimo Rosario de Monteros celebró sus 130 años de vida institucional, en el marco de una jornada conmemorativa que incluyó un acto protocolar y un desfile escolar. Fundado en 1895 por la Madre Elmina Paz Gallo, el establecimiento educativo es reconocido por su trayectoria en la formación académica en nivel obligatorio.

El evento contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellos el intendente Francisco Serra, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el director de Educación Pública de Gestión Privada, Roberto Day; los legisladores Mario Leito y Alberto Olea, el ex legislador Juan Antonio Ruiz Olivares; el secretario de Acción Política y Comunitaria, Ing. Daniel García, y los concejales Noelia Varas (Monteros) y Gonzalo Carrillo (San Miguel de Tucumán). También participaron representantes de la comunidad educativa, docentes, directivos y familias.

Durante el acto, se destacó el trabajo de las autoridades del colegio, entre ellas la Hermana Mariana Zossi, la Ecónoma Stella Samero, la rectora Dora Orellana, la representante legal Daiana Grande, la directora de Nivel Inicial y Primario Silvia Racedo, y la coordinadora de Pastoral Patricia Díaz. La jornada concluyó con expresiones de reconocimiento institucional y el compromiso de continuar fortaleciendo el rol educativo del colegio en la ciudad y la provincia.

En representación del gobernador Osvaldo Jaldo, se reafirmó el compromiso de acompañar a las instituciones educativas de la provincia, reconociendo que la educación es el camino hacia un futuro mejor. Las palabras de gratitud se extendieron a familias, ex docentes y ex alumnos, que mantienen viva la tradición centenaria del colegio y fortalecen su legado.