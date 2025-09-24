¡Cris Alvarez se sube al escenario del Cine Marconi con “Puedo Sola”!

Está cansada de todo: de laburar desde chica, de la presión por “sentar cabeza” y de esa culpa que parece perseguirnos a las mujeres hasta cuando dormimos. Así que un día dijo: “basta”. Y en vez de terapia, eligió el micrófono.

En “Puedo Sola”, Cris cuenta lo que muchos piensan y pocos se animan a decir: que la vida de los hombres parece muchísimo más fácil… y alguien tenía que ponerle humor a eso. El sábado 27 a partir de las 21:00, Cris saldrá a escena para deleitar a los monterizos con sus ocurrencias.

Un show de 80 minutos de risas aseguradas, donde cada incomodidad se transforma en carcajada. Las entradas ya están en ventas por linktr.ee/CrisStandUp

Además, la comediante monteriza ya tiene una agenda repleta de presentaciones en Tucumán y Santiago del Estero.

📍 Fechas de la gira:



👉 Santiago del Estero – 3 de octubre – 21:30 hs - La Juana

👉 San Miguel de Tucumán – 4 de octubre – 21:30 hs - La Paloma

👉 Yerba Buena – 5 de octubre – 20:00 hs - Centro Cultural Aconquija

👉 Frías – 8 de noviembre – 21:30 hs - Casa de la Cultura🎟️ E