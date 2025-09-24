Bajó la humedad y se disfruta un miércoles a sol pleno

Si bien la marca térmica se mantendrá próxima a los 30 grados en las próximas 48 horas, se destaca que la humedad bajó hasta un 30 % en comparación a lo que marcaba días previos.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 10° y la máxima se ubicará en los 28°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 58%. El viento corre del norte a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 6 km.