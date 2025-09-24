Abren inscripciones para la Capacitación de Operadores Terapéuticos en Adicciones con Perspectiva de Género





La ciudad de Monteros será sede de una nueva instancia de formación especializada con el inicio de la Capacitación de Operadores Terapéuticos en Adicciones con Perspectiva de Género, una propuesta que busca fortalecer el trabajo territorial en salud mental y consumo problemático. El primer módulo se dictará el viernes 26 de septiembre, dando inicio a un ciclo de formación que articula saberes técnicos, comunitarios y enfoques inclusivos.

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan en dos espacios: en el CIC de Máxima, de 9 a 13 h y de 14 a 18 h, y en la Fundación Fuerza Joven, de 9 a 12 h y de 15 a 20 h. La capacitación está dirigida a trabajadores comunitarios, referentes barriales, estudiantes y profesionales interesados en el abordaje integral de las adicciones, con énfasis en el respeto por las identidades y contextos sociales.

Desde la organización se destaca la importancia de formar operadores con herramientas actualizadas y sensibilidad social, capaces de intervenir en situaciones complejas desde una mirada interdisciplinaria. Esta iniciativa se enmarca en las políticas públicas de promoción de derechos y prevención de consumos problemáticos, con fuerte presencia territorial en Monteros y zonas aledañas.