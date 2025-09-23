Oportunidad laboral: TESA abrió convocatoria para choferes
La reconocida empresa de transporte público busca incorporar personal y ofrece una nueva oportunidad laboral para la comunidad.
La firma TESA. Transporte Ejecutivo S.A., reconocida por su servicio de transporte público de pasajeros hacia el sur tucumano, lanzó una convocatoria laboral destinada a cubrir puestos de chofer.
La convocatoria fue publicada recientemente y se espera una amplia participación, dado el prestigio de la empresa y la necesidad de generar empleo genuino en el territorio. Así mismo, la propuesta captó la atención de vecinos y vecinas de Monteros, como potencial oportunidad de trabajo formal.
Quienes estén interesados en postularse deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico oficial: [email protected].