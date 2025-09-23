Oportunidad laboral: TESA abrió convocatoria para choferes



La firma TESA. Transporte Ejecutivo S.A., reconocida por su servicio de transporte público de pasajeros hacia el sur tucumano, lanzó una convocatoria laboral destinada a cubrir puestos de chofer.

La convocatoria fue publicada recientemente y se espera una amplia participación, dado el prestigio de la empresa y la necesidad de generar empleo genuino en el territorio. Así mismo, la propuesta captó la atención de vecinos y vecinas de Monteros, como potencial oportunidad de trabajo formal.

Quienes estén interesados en postularse deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico oficial: [email protected].