La Escuela Secundaria de Los Sosa realizó con éxito su 1° Expo Agro

La Escuela Secundaria de Los Sosa inauguró la 1° Expo Agro con proyectos de economía social, producciones agrícolas y artesanales, y propuestas innovadoras en favor del ambiente. La jornada tuvo amplia participación de familias y vecinos.

La Escuela Secundaria de Los Sosa llevó adelante la primera edición de la Expo Agro, un evento que se convirtió en una verdadera fiesta educativa y comunitaria. La muestra anual de la modalidad Agro y Ambiente presentó proyectos que combinan producción sustentable, economía social y cuidado del entorno natural, pilares centrales del trabajo de la institución.

La directora, Prof. Fátima Cháves, junto al equipo docente entre ellos el profesor Franco Albarracín, destacó el esfuerzo de cada estudiante. “Cada emprendimiento refleja la dedicación, la creatividad y el compromiso de nuestros alumnos, quienes se preparan para el futuro con una mirada responsable hacia la naturaleza y la comunidad”, afirmó.

Durante la jornada se presentaron microemprendimientos, producciones agrícolas y artesanales, además de iniciativas innovadoras que promueven la conciencia ambiental. La participación del programa Eco Canje de la Municipalidad de Monteros reforzó el mensaje de la importancia del reciclaje y la acción comunitaria.

Cháves subrayó que todo lo logrado “es fruto de un trabajo a pulmón, con el alma puesta en cada proyecto por parte de docentes y estudiantes”, y remarcó el sueño compartido de que la escuela cuente con su propio edificio escolar en un futuro cercano.

La exposición, que tuvo una gran concurrencia de familias, vecinos y autoridades, se consolidó como un espacio de encuentro y aprendizaje, demostrando que la educación transforma cuando se combina con esfuerzo, compromiso social y esperanza en el futuro.