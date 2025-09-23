El calor pisará fuerte este martes

La temperatura se mantiene por arriba de los 25 grados. Sin probabilidades de lluvias, solo se esperan algunas nubes en el cielo tucumano dentro de las próximas 48 horas.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 10° y la máxima se ubicará en los 28°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 62%. El viento corre de dirección variable a 4 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.