martes 23 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1430Blue: $1475Bolsa: $1431.6CCL: $1438.1Mayorista: $1408Cripto: $1451.2Tarjeta: $1859
23 Sep 2025

El calor pisará fuerte este martes

Para esta jornada la temperatura mínima es de 10° y la máxima se ubicará en los 28.

La temperatura se mantiene por arriba de los 25 grados. Sin probabilidades de lluvias, solo se esperan algunas nubes en el cielo tucumano dentro de las próximas 48 horas.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 10° y la máxima se ubicará en los 28°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 62%. El viento corre de dirección variable a 4 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

El calor pisará fuerte este martes

Oportunidad laboral: TESA abrió convocatoria para choferes

Continúa en Monteros el Operativo: Tucumán Mascotas Interior, con servicios gratuitos para animales

El viernes comenza el pago del salario de septiembre a estatales tucumanos

🔥 tendencia

Cuatro años de cárcel para un hombre que mató de dos puñaladas a su vecino en León Rouges

🔥 tendencia

Un joven tucumano apareció en su propio velorio y desató conmoción entre sus familiares