Continúa en Monteros el Operativo: Tucumán Mascotas Interior, con servicios gratuitos para animales



Desde las 9:00 hasta las 12:00 horas, vecinos y vecinas de Monteros podrán acceder hoy a los servicios gratuitos del Operativo “Tucumán Mascotas Interior”, que se desarrolla en el Complejo Polideportivo Municipal (Leandro Araoz 264).

La campaña incluye castración, vacunación antirrábica y desparasitación, y está coordinada por el grupo GIPA, con apoyo del Gobierno de Tucumán, el HCD Monteros y el área de Bienestar Animal del municipio. Los turnos pueden solicitarse a través de la página de Facebook de GIPA.

La jornada de ayer, lunes 22, tuvo una gran convocatoria en el mismo predio, donde decenas de familias se acercaron con sus mascotas para recibir atención veterinaria.

El cronograma continuará el jueves 25 y viernes 26 de septiembre en el Barrio Eucaliptus (Ruta 325), en el mismo horario. Desde la organización se invita a la comunidad a participar para ampliar la protección del cuidado sanitario de las mascotas y de la propia población.