lunes 22 de septiembre de 2025
22 Sep 2025

Comenzó la primera semana de la estación más linda 🌸🌸🤩

Para esta jornada la temperatura mínima es de 7° y la máxima se ubicará en los 25°.

La primavera inició oficialmente el domingo y se hará sentir en esta nueva semana con marcas térmicas que superarán los 30°C. Posibilidad de lluvias: cero

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 7° y la máxima se ubicará en los 25°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 76%. El viento corre del norte a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.

