Se define la gran final de “Enseñame Tucumán” con tres escuelas monterizas como protagonistas

La cuenta regresiva terminó: este viernes desde las 18 se vivirá la gran final de “Enseñame Tucumán”, el certamen educativo que combina conocimiento, rapidez mental y orgullo provincial. Organizado por LA GACETA junto con el Ministerio de Educación, el concurso coronará a la dupla ganadora con un premio inolvidable: un viaje a la villa turística de Carlos Paz para todo el curso, con excursiones, paseos en barco por el lago San Roque y fiestas temáticas coordinadas por la empresa Siwar Travel.

La propuesta mantiene su espíritu de unir aprendizaje y entretenimiento, pero en esta última instancia sumará un plus de emoción. Familiares y compañeros tendrán un espacio destacado en la transmisión para alentar y compartir el orgullo de ver a los estudiantes en acción. La competencia se apoya en una bibliografía que rescata la historia y la cultura de Tucumán, con fragmentos de obras literarias y poemas de autores locales, para demostrar que el saber también puede vivirse como un juego apasionante.

Los protagonistas de la final son los campeones de las tres semifinales y todos tienen una característica en común: son monterizos. Desde la escuela secundaria de Yonopongo llegan Bahiana Abigail Galarza Ganim y María Lucía Córdoba (4° año). La escuela Normal Superior Teniente Julio A. Roca aporta a Lautaro Miguel y Javier Francisco Yanguez (5° año). Y en representación de la Escuela Técnica N°1, estarán Valentín Castells y Ana Paula Díaz (6° año).

La transmisión podrá seguirse en el canal de YouTube de LA GACETA, en CCC, Flow y en el sitio web del diario. Cada respuesta correcta acercará a los finalistas al viaje soñado, pero más allá de quién se quede con el título, la experiencia ya se vive como una victoria compartida: Monteros será protagonista absoluto de una final histórica que celebra el talento y la dedicación de sus estudiantes.