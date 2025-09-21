Ñuñorco recibe a La Colonia en el Jorge Abel Marteu desde las 16:00

La pelota volverá a rodar esta tarde en Monteros, donde Ñuñorco enfrentará a La Colonia de Trancas. El encuentro se jugará desde las 16:00 en el estadio del “Tigre”, con arbitraje de Brian Ramírez, acompañado por Cristian Marín y Erick Moreno como asistentes.

El cruce marca el contraste de realidades entre ambos equipos. Ñuñorco llega invicto y como líder absoluto, consolidando un gran presente bajo la conducción de Floreal García, mientras que su rival de turno todavía no pudo sumar puntos y ocupa el fondo de la tabla

Para el elenco monterizo, el desafío será mantener —e incluso mejorar— el rendimiento mostrado de los partidos anterirorw, que lo posicionó como candidato al ascenso.

La expectativa en Monteros es alta: los hinchas esperan que el equipo mantenga la solidez y jerarquía que lo caracterizó en la primera ronda y comience esta nueva etapa con un triunfo frente a su gente.