Ñuñorco gana gusta y golea: Fue 5-0 a La Colonia con doblete del “Torito“ Luna

Ñuñorco no detiene su marcha en la segunda fase de la Primera B de la Liga Tucumana de Fútbol. Esta tarde, el conjunto dirigido por Floreal García desplegó un juego ofensivo contundente y se impuso 5-0 sobre La Colonia, en un duelo que mostró la solidez y ambición de la Banda Roja.

Desde el arranque, el Tigre Tucumano dominó el trámite. En el primer tiempo llegaron las primeras emociones: Sebastián “Torito” Luna abrió el marcador y luego Juan Pablo Trujillo amplió la ventaja para darle tranquilidad al equipo.

En el complemento, Ñuñorco fue una máquina. Luna volvió a convertir para sellar su doblete, mientras que Mario Ale y Alfredo “Bambino” Carrizo completaron la goleada en Monteros. La superioridad del local quedó plasmada no solo en el resultado, sino también en el dominio de cada sector del campo de juego.

Con esta victoria, Ñuñorco suma 16 puntos en la tabla y se mantiene firme como líder de su grupo. Además, el registro reciente refleja su poder ofensivo: en los últimos dos partidos anotó nada menos que 13 goles, ratificando su gran presente futbolístico.