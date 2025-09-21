Monteros eligió a los ganadores del concurso “Mejor Jardín” en la 20° Fiesta Provincial de la Flor

La 20° edición de la Fiesta Provincial de la Flor sigue regalando momentos inolvidables a los monterizos. En esta oportunidad, el concurso “Mejor Jardín de Monteros” tuvo a sus flamantes ganadoras, en un certamen que cada año busca reconocer el esfuerzo, la creatividad y el amor por la naturaleza de los vecinos de la ciudad.

El primer puesto fue para Viviana del Rosario Amable de Muñoz, quien se llevó los aplausos del jurado y el reconocimiento del público por la calidad y el diseño de su jardín. En segundo lugar fue distinguida Silvia Galván, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Rosa Tolosa, también destacada por el cuidado de sus espacios verdes.

El concurso se convirtió en un clásico de la fiesta, valorando no solo el aspecto estético, sino también el compromiso de los monterizos con la preservación del ambiente y la cultura del verde.

La celebración continuará este domingo con un gran cierre en el Parque 28 de Agosto, donde se espera la presencia de vecinos, productores y familias que año a año hacen de la Fiesta Provincial de la Flor un ícono de Monteros y de toda la provincia.

Los jardines gandores:

1 Viviana del Rosario Amable de Muñoz

2° Silvia Galvan

3° Rosa Tolosa