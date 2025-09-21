Arranca la última semana de septiembre con sol, mañanas frescas y tardes cálidas en Tucumán

El meteorólogo Cristofer Brito adelantó el pronóstico para la última semana de septiembre y señaló que Tucumán vivirá jornadas con muy buenas condiciones meteorológicas. Tras el ingreso de aire fresco registrado en la madrugada del domingo, el tiempo se mantendrá estable con cielos poco nubosos, mañanas ligeramente frescas y tardes templadas a cálidas.

De acuerdo al informe, desde este lunes y hasta el viernes las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12° y 18°, mientras que las máximas se ubicarán entre los 22° y 31°. El jueves y viernes se perfilan como los días más cálidos, con registros que rondarán los 30° en varias localidades.

En cuanto a precipitaciones, Brito señaló que no se esperan lluvias hasta el viernes. Sin embargo, anticipó que el fin de semana podría presentar algo de inestabilidad en la mañana del sábado debido al pasaje de un frente frío leve, aunque por el momento no se prevén fenómenos de mayor intensidad.

Con este panorama, Tucumán cerrará septiembre con jornadas agradables y un clima estable, ideal para actividades al aire libre y prepararse para la llegada de octubre con temperaturas más templadas.