“Amo a Monteros y me alegra que reciba este reconocimiento”, dijeron los finalista de Enseñame Tucumán

La Escuela Técnica N°1 de Monteros clasificó a la final de Enseñame Tucumán. Valentín Castells y Ana Paula Díaz vencieron en la tercera semifinal y competirán por el premio mayor: un viaje a Carlos Paz para todo el curso.

Monteros volvió a celebrar. Los alumnos de 6° año de la Escuela Técnica N°1, Valentín Castells y Ana Paula Díaz, se consagraron este viernes como ganadores de la tercera y última semifinal del certamen educativo Enseñame Tucumán, que organiza LA GACETA junto con el Ministerio de Educación.

Con esta victoria, los estudiantes aseguraron su lugar en la gran final, en la que competirán por el premio mayor: un viaje a la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz para todo el curso.

El estudio televisivo se llenó de gritos, abrazos y lágrimas cuando se anunció a los nuevos finalistas. La pareja se fundió en un fuerte abrazo mientras compañeros, docentes y familiares celebraban con los brazos en alto, en un festejo cargado de emoción y orgullo para toda la comunidad educativa.

En diálogo con La Gaceta, Castells destacó lo que significa representar a su ciudad: “Monteros tiene mucha identidad cultural. En la plaza siempre se hacen tocadas o actividades. Tiene mucha historia, mucha. Investigar sobre ella no fue solo por el concurso, sino porque es muy interesante. Amo a Monteros y me alegra que reciba el reconocimiento que merece”.

Díaz, por su parte, subrayó el objetivo que los impulsó a prepararse: “Queríamos poner en alto a nuestra escuela. Hace poco el profesor Roberto Córdoba fue reconocido a nivel nacional en ‘Docentes que inspiran’ por el proyecto de la silla postural. Le prometimos a nuestro director que también íbamos a representar bien a la institución”.

El camino hacia la final tuvo sus particularidades, ya que la Técnica N°1 no cuenta con orientación en Ciencias Sociales. “Nosotros somos de Informática y Electromecánica. Esto fue algo nuevo y nos puso un poco más nerviosos, pero con muchas ganas de competir”, explicó Castells.

La profesora Alejandra Jerez, de Ciencias Sociales y coordinadora de la dupla, valoró el compromiso de los estudiantes y aseguró que llegan con confianza: “No estamos preocupados por competir con otra escuela de Monteros, como la Normal, pero sabemos que será un desafío. Ellos son muy capaces y auténticos”.

La semifinal terminó con la voz de toda la Técnica N°1 coreando “¡Monteros, Monteros, Monteros!”, confirmando que, más allá de los resultados, el conocimiento, la dedicación y el amor por su ciudad ya los consagraron como grandes representantes del departamento.