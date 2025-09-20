Monteros inauguró la 20° Fiesta Provincial de la Flor con más de 40 stands y viveristas de toda la región



La Fiesta Provincial de la Flor quedó inaugurada en Monteros. Más de 40 stands y 30 viveristas participan de este evento cultural y productivo que fortalece la economía regional y celebra la llegada de la primavera.

Con un marco multitudinario y un clima de celebración, este jueves se inauguró la 20ª Fiesta Provincial de la Flor en el Parque 28 de Agosto de Monteros. La apertura estuvo encabezada por el intendente Francisco “Panchito” Serra, quien estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; los legisladores Pancho Serra y Alberto Olea; la diputada nacional Elia Fernández de Mansilla.

Este año, la organización dispuso dos nuevas carpas que permiten recibir a más de 40 stands y 30 viveristas, con participantes de distintos puntos de Tucumán y de la provincia de La Rioja. La exposición permanecerá abierta hasta el domingo 21 de septiembre, fecha en la que Monteros dará la bienvenida oficial a la primavera con una agenda de espectáculos y actividades culturales.

“Hoy vivimos una jornada muy especial con la inauguración de esta fiesta que ya forma parte de nuestra identidad y que cada año crece con más fuerza y entusiasmo. La Fiesta Provincial de la Flor es tradición, cultura y esfuerzo de nuestra gente”, expresó el intendente Serra durante el acto.

Por su parte el ministro Amado, indicó que "la Fiesta Provincial de la Flor es identidad, cultura y trabajo. Es un espacio que impulsa la economía local y enorgullece a todo Monteros y a Tucumán. Agradezco a cada productor, organizador y familia que hace posible esta celebración que ya forma parte de nuestra historia".

Además de las autoridades provinciales y municipales, estuvieron presentes los concejales Rosana Chabán, Adriana Boffano, Mauricio Ovejero, Belén Serra, Noelia Varas, Lucas Frontini, María Carrillo, Eva Guerra y Ramón Castro, así como representantes de instituciones y vecinos de la ciudad.

El evento cuenta con el acompañamiento de organismos como el INTA, a través de los ingenieros José Logarzo y Edgardo Sánchez Tello, y del municipio mediante el área de Producción, a cargo del Lic. La muestra estará abierta hasta el domingo 21 de septiembre con expositores locales y de La Rioja..

La Fiesta Provincial de la Flor no solo se consolida como un espacio de exhibición y venta de flores y plantas, sino también como un motor para la economía regional, un ámbito de encuentro familiar y un símbolo cultural que enorgullece a Monteros y a Tucumán.