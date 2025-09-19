Preparate para los 35° que se vienen

El cielo permanecerá con y nubosidad variable en las próximas 48°. Durante el día las marcas térmicas se harán sentir. Sin embargo, también hay posibilidades de lluvias para la noche.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 20° y la máxima se ubicará en los 35°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 76%. El viento corre del oeste a 8 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.