viernes 19 de septiembre de 2025
Monterizos
19 Sep 2025

Preparate para los 35° que se vienen

Para esta jornada la temperatura mínima es de 20° y la máxima se ubicará en los 35°.

El cielo permanecerá con y nubosidad variable en las próximas 48°. Durante el día las marcas térmicas se harán sentir. Sin embargo, también hay posibilidades de lluvias para la noche.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 20° y la máxima se ubicará en los 35°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 76%. El viento corre del oeste a 8 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.

