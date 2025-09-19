Monteros elige su jardín más bello en la 20° Fiesta Provincial de la Flor

En el marco de la 20° Fiesta Provincial de la Flor, se lanzó la etapa final del concurso “Mejor Jardín de Monteros”, una propuesta que celebra el esfuerzo y la creatividad de vecinos que embellecen sus hogares con dedicación. Con las inscripciones ya cerradas, 18 jardines compiten por obtener la mayor cantidad de votos del público.

Las imágenes de cada participante fueron publicadas en las redes sociales del municipio, y la consigna es simple: dar “Like” a la foto que más te guste. La votación estará abierta hasta las 00:00 h del domingo 21 de septiembre, y los tres jardines más votados serán los ganadores de esta edición.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar activamente, reconociendo el trabajo de quienes hacen florecer Monteros con orgullo. El concurso no solo premia la estética, sino también el compromiso con el entorno y la identidad local.