Nuevo revés al Gobierno: el Senado rechazó ampliamente el veto a los ATN con los senadores tucumanos en contra de Milei

Los tres senadores por Tucumán, Sandra Mendoza, Juan Manzur y Beatriz Ávila, votaron a favor de rechazar el veto de Javier Milei a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Con 59 votos afirmativos, nueve negativos y tres abstenciones, la Cámara alta desestimó la decisión del Ejecutivo y respaldó la norma que establece que los fondos de ATN se distribuyan de forma diaria y automática entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El resultado dejó en evidencia la amplia mayoría opositora que logró imponer el debate, pese a la resistencia del oficialismo. La definición ahora pasará a Diputados, donde se resolverá si la ley queda firme.

El rechazo al veto representa un nuevo golpe político para el Gobierno en el Congreso y refuerza la presión de los gobernadores por los recursos que consideran clave para atender necesidades en salud, educación y seguridad en sus distritos.