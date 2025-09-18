Monteros fortalece el acceso a derechos para personas con discapacidad

En el marco de una política de inclusión activa, el intendente Francisco “Panchito” Serra recibió a la Junta de Discapacidad en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Máxima, con el objetivo de agilizar trámites vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD) y al pase de transporte gratuito. La jornada se desarrolló en articulación con el Gobierno de la Provincia y la Dirección de Discapacidad del municipio.

Durante el encuentro, se destacó la presencia del C.P.N. Juan Carlos Fanchini, responsable del Programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica y acompañamiento a personas con Pensiones No Contributivas. La recepción de carpetas y asesoramiento personalizado permite avanzar en soluciones concretas para quienes más lo necesitan, garantizando el acceso a derechos fundamentales.

También participaron la Secretaria de Desarrollo Social y Salud, Prof. Loren Belmonte, la Directora de Discapacidad, Prof. María de los Ángeles Rodríguez, personal del SI.PRO.SA y trabajadores de las áreas involucradas. Desde el municipio se reafirma el compromiso de seguir trabajando por una Monteros más inclusiva, cercana y solidaria.