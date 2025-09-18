La temperatura sigue en aumento con la proximidad de la primavera

Hasta el viernes las marcas térmicas máximas se mantendrán por arriba de los 30°C y lo mismo ocurre con la humedad, la cual no permanecerá por arriba del 85%.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 19° y la máxima se ubicará en los 30°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 87%. El viento corre del oeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 6 km.