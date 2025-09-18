jueves 18 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1485Blue: $1490Bolsa: $1497.3CCL: $1495.6Mayorista: $1474.5Cripto: $1506.98Tarjeta: $1930.5
18 Sep 2025

La temperatura sigue en aumento con la proximidad de la primavera

Para esta jornada la temperatura mínima es de 19° y la máxima se ubicará en los 30°.

Hasta el viernes las marcas térmicas máximas se mantendrán por arriba de los 30°C y lo mismo ocurre con la humedad, la cual no permanecerá por arriba del 85%.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 19° y la máxima se ubicará en los 30°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 87%. El viento corre del oeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 6 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Empleada infiel: Le secuestran 11 mil dólares, electrodomésticos y vehículos

Avanza la investigación en el voraz incendio de depósito de aceite

La temperatura sigue en aumento con la proximidad de la primavera

Monteros fortalece el acceso a derechos para personas con discapacidad

Avanza la repavimentación de la Ruta Provincial N° 344 entre Monteros y Soldado Maldonado

🔥 tendencia

El Centro Judicial Monteros tiene un nuevo magistrado