Tras la inauguración, comenzó el traslado de presos a las nuevas unidades del penal Benjamín Paz

Durante el martes, el Gobierno de Tucumán inauguró la segunda etapa del Complejo Penitenciario Benjamín Paz, ubicado a 54 kilómetros de San Miguel de Tucumán, en Trancas que quedó con una capacidad para albergar a 1.600 reos.

Ni bien finalizó el evento, personal de las fuerzas de Seguridad comenzó con el traslado de las personas privadas de su libertad que estaban alojadas en comisarías de la Capital y en la División Homicidios, al recientemente inaugurado, segundo sector del Complejo Penitenciario Benjamín Paz.

En ese aspecto, el director del mencionado Penal, comisario inspector, Raúl Melián, expresó: “En cumplimiento por lo ordenado por el gobernador, Osvaldo Jaldo, trasladamos a los primeros internos a las nuevas unidades que fueron inauguradas este martes a través de un acto”.

Asimismo, añadió: “Por cuestiones operativas, diariamente vamos coordinando con el personal policial el número de reclusos a trasladar desde comisarías de la Capital”.

En su turno, el subdirector de Unidades Especiales, comisario mayor, Daniel Robles, argumentó: “En la jornada de hoy, se ha dejado inaugurado el segundo sector del Penal Benjamín Paz, que tendrá capacidad para 800 interno. Además, realizamos el primer traslado de 20 internos”.

También, aseguró que, del operativo participaron aproximadamente 70 efectivos, 15 móviles y personal de la Dirección de Unidades Especiales. Finalmente, agradeció a la Dirección de Prevención Ciudadana, a la Dirección Bomberos y al SIPROSA porque colaboraron con el trasladado.

El Complejo Penitenciario Benjamín Paz es considerado la mayor obra carcelaria construida en Tucumán en los últimos 100 años. Su infraestructura responde a los nuevos paradigmas de diseño penitenciario de tipo "campus abierto", gracias a su amplio predio de 130 hectáreas, con 18.000 m² cubiertos. Cuenta con un perímetro de seguridad cercado por triple alambrado y torres de control, una calle central que conecta las distintas unidades, y áreas destinadas al trabajo, la recreación, la práctica religiosa, la actividad deportiva, la educación y la lectura, con escuela y biblioteca.