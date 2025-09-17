Monteros hace historia: dos escuelas del departamento llegaron a la final de “Enseñame Tucumán”

La emoción todavía recorre las calles de Monteros. Dos instituciones del departamento, la Escuela Normal y la Secundaria de Yonopongo, lograron un hito al clasificarse a la gran final del certamen educativo “Enseñame Tucumán”, organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación. El hecho se vive como una verdadera fiesta educativa en la región.

“Ellos ya no tienen que demostrar nada, son victoriosos para todos nosotros”, expresó emocionada Claudia Estela Di Santolo, vicerrectora de la Escuela Normal. La docente resaltó que, más allá del resultado final, la experiencia ya significa un triunfo para los jóvenes: “Si no salen historiadores o profesores de historia de acá, igual quedamos felices por todo el proceso. Tucumán es muy rico en cultura y ellos lo demuestran en cada participación”.

Di Santolo también valoró la oportunidad de que escuelas del interior puedan mostrarse en igualdad de condiciones con las urbanas. “Las primeras finalistas también son monterizas. Es un gran orgullo que desde el interior podamos mostrar la formación de nuestros chicos. Este certamen demuestra que no hay brechas en el aprendizaje”, subrayó.

Por su parte, la supervisora del área, Marcela Fernández, no ocultó su entusiasmo: “Tenemos dos finalistas de nuestro departamento, una escuela urbana y otra rural, con contextos completamente diferentes, y eso nos enorgullece enormemente. Es histórico, y el próximo viernes también tendremos a la Escuela Técnica en la semifinal de sexto año. El corazón se nos sale del pecho”.

La supervisora destacó el rol fundamental de los docentes en este tipo de certámenes: “Los alumnos no podrían avanzar sin un docente que asesora, incentiva y motiva. Se preparan fuera del horario escolar, dedicando horas personales para guiar a los chicos en algo extracurricular que tiene un impacto directo en su formación”.

El certamen no solo fortalece los conocimientos de historia y cultura tucumana, sino también la autoestima y la participación ciudadana. “Estar en un concurso televisado es un ejercicio de ciudadanía, algo que necesitamos reforzar en los jóvenes”, cerró Fernández.

Cómo sigue el certamen

El próximo viernes se disputará en los estudios de LG Play la tercera y última semifinal de Enseñame Tucumán. Allí competirán representantes de institutos y escuelas de la capital y del interior, con consignas basadas en historia, literatura y cultura tucumana. La gran final se celebrará el viernes 26 de septiembre, con la presencia de los equipos monterizos que ya se ganaron un lugar en la historia del certamen.