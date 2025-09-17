Marcha en defensa de la universidad pública

La mesa multisectorial universitaria convoca a toda la comunidad a participar de la Marcha Federal Universitaria, que se realizará hoy miércoles, 17 de septiembre, en defensa de la educación pública y en rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario.

La convocatoria es a las 16 h. en el Rectorado de la UNT, en San Miguel de Tucumán. Seguidamente, se procederá a dar lectura del documento conjunto del CIN y del frente gremial nacional y posteriormente, a las 17 h. se marchará a Plaza Independencia al encuentro de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán (UTN).

Invitamos a estudiantes, docentes, nodocentes, graduados y a la ciudadanía en general a sumarse y expresar su compromiso con la educación como derecho fundamental.

Ayer, a las 20 h. se realizó el Apagón Nacional contra los Vetos. Esta iniciativa buscó rechazar medidas que afectan la educación, la salud y los derechos públicos, y visibilizar la importancia de defender los servicios esenciales.