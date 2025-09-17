El Centro Judicial Monteros tiene un nuevo magistrado

Encabezado por la Corte Suprema de Justicia, se realizó este mediodía en el Palacio de Tribunales el acto de Juramento de Ley mediante el cual entraron en funciones seis magistradas y un magistrado de los distintos centros judiciales de este Poder Judicial.

La ceremonia fue presidida por la máxima autoridad de la Corte -Dr. Daniel Leiva- y los señores Vocales, Dr. Antonio Estofán, Dra. Claudia Sbdar, Dr. Daniel Posse y Dra. Eleonora Rodríguez Campos, acompañados también desde el estrado por la representante del Ministerio Público Fiscal -Dra. Estela Giffoniello- y el Ministro Pupilar y de la Defensa -Dr. Washington Navarro-. La asunción contó también con la presencia del Presidente Subrogante de la Legislatura -Sergio Mansilla-, del Ministro de Gobierno -Regino Amado-, y del Secretario de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia -Dr. Mario Racedo-, entre otros funcionarios y funcionarias de los poderes del Estado, jueces y juezas y personal del Poder Judicial e invitados especiales.

La Dra. Mabel Elizabeth Moreira juró como Jueza de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones del Centro Judicial Monteros y desde mañana ya estará en los despachos de calle Crisostomo Álvarez, en pleno centro monterizo

Además hoy, entraron en funciones la Dra. Silvia Karina Lescano de Francesco como Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones del Centro Judicial Capital; la Dra. Gabriela Marta Soledad Argañaraz como Jueza de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación -Subrogante- del Centro Judicial Capital; la Dra. Sandra Marcela Acosta como Jueza de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la VII Nominación del Centro Judicial Capital; el Dr. Ramón Agustín Vidal asumió como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común de la VI Nominación del Centro Judicial Capital; la Dra. Valeria Susana Castillo como Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Centro Judicial Concepción; y la Dra. Luciana Eleas como Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Centro Judicial Concepción.

Durante la ceremonia, luego de la lectura del texto protocolar, a cargo del Dr. Leiva, los nuevos jueces y juezas prestaron su juramento. A continuación, la Secretaria de Superintendencia de la Corte -Dra. Gabriela Blanco- realizó la lectura del Acta, que fue firmada por los señores Vocales, Ministros e invitados.

Asimismo, en el final del acto, el Presidente de la Corte se dirigió a los nuevos magistrados, deseándoles éxitos en sus futuras funciones.