miércoles 17 de septiembre de 2025
Monterizos
17 Sep 2025

Con cielo cubierto, se esperan chaparrones

Para esta jornada la temperatura mínima es de 18° y la máxima se ubicará en los 29°.

Las próximas 48 horas se presentarán inestables, con cielo cubierto, y un 40% de probabilidades de lluvias aisladas, en especial para zona de pie de cerro.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 18° y la máxima se ubicará en los 29°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 82%. El viento corre del norte a 7 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.

