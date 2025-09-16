Ya rige la veda de caza deportiva en Tucumán

Esta medida fue tomada teniendo en cuenta el inicio de la temporada reproductiva de las diferentes especies.

La Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la Secretaría de Producción informó mediante Resolución N° 237 (DFFSyS) que, desde el día 20 de agosto de 2025 hasta el 18 de mayo de 2026, se encuentra establecida la veda para práctica de caza deportiva sobre todas las especies de fauna silvestre en el ámbito provincial.

Desde el 20/08/2025 hasta el 18/05/2026;

Desde el departamento Capital hacia el norte, el sector comprendido entre la Ruta provincial N° 304 y el límite este de la provincia;

Desde el departamento Capital hacia el sur, el sector comprendido entre la Ruta N° 38 y el límite este de la provincia.

Además, los cazadores deberán contar con la correspondiente licencia de caza deportiva y/o el permiso para turistas o visitantes respectivo, otorgado por la DFFSyS.

Cabe destacar que la restricción a las actividades extractivas se encuentra contemplada en la Ley Provincial Nº 6.292, la cual otorga las facultades necesarias a la DFFSyS para dictar la medida.