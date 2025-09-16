“SuperAnimé” volvió a brillar en Monteros con su tercera edición

Con una gran convocatoria Monteros celebró el domingo la tercera edición de “SuperAnimé”, el evento que rinde homenaje a superhéroes, personajes clásicos de la televisión y el universo del animé. Grandes y chicos se dieron cita en el Polideportivo Municipal, donde la nostalgia se fusionó con la energía de las nuevas generaciones.

La jornada incluyó representaciones en vivo, puestos de merchandising, juegos interactivos y espacios para la fotografía, generando una experiencia completa para las familias que participaron. El entusiasmo del público fue protagonista, con una participación activa que reafirmó el impacto cultural del evento en la comunidad.

La organización estuvo a cargo de la concejal Roxana “Bony” Chabán, junto a su equipo y las fundaciones “Creer es Crear” y “Pura Diversión”, con el acompañamiento de Leandro Terroni. La edil agradeció el respaldo del gobernador Osvaldo Jaldo, del ministro Regino Amado y del intendente Francisco “Panchito” Serra, destacando el compromiso institucional para que el evento se desarrollara con éxito.

“SuperAnimé” se consolida como una cita imperdible en la agenda cultural monteriza. Una propuesta que crece año a año y que ya forma parte del corazón cultural de la ciudad.