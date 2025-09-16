Monteros celebra 20 años de flores, cultura y comunidad
Del 19 al 21 de septiembre, la ciudad se viste de primavera con la Fiesta Provincial de la Flor.
Cada vez falta menos para que Monteros sea sede de la 20.ª Fiesta Provincial de la Flor, un evento que reunirá a más de 35 expositores de Tucumán y La Rioja, quienes compartirán el fruto de su trabajo en un entorno lleno de color, tradición y participación ciudadana.
La propuesta, en esta especial edición incluirá espectáculos musicales, sorteos y la tradicional elección del mejor jardín, que el día 19 lanza su instancia de concurso.
Desde la organización se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de esta fiesta que representa parte de la identidad monteriza, reconociendo el trabajo colectivo y el valor del trabajo de los profesionales. La entrada es libre y gratuita, y se espera una gran concurrencia durante las tres jornadas.