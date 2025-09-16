Monteros celebra 20 años de flores, cultura y comunidad



Cada vez falta menos para que Monteros sea sede de la 20.ª Fiesta Provincial de la Flor, un evento que reunirá a más de 35 expositores de Tucumán y La Rioja, quienes compartirán el fruto de su trabajo en un entorno lleno de color, tradición y participación ciudadana.

La propuesta, en esta especial edición incluirá espectáculos musicales, sorteos y la tradicional elección del mejor jardín, que el día 19 lanza su instancia de concurso.

Desde la organización se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de esta fiesta que representa parte de la identidad monteriza, reconociendo el trabajo colectivo y el valor del trabajo de los profesionales. La entrada es libre y gratuita, y se espera una gran concurrencia durante las tres jornadas.