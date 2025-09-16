Incautan marihuana: la investigación comenzó en Tucumán y terminó en La Rioja

Un control de rutina terminó abriendo una investigación federal que cruzó la frontera provincial. El 9 de septiembre, en el Destacamento Cabo Vallejo, sobre la Ruta Nacional 9, personal de la Dirección de Puestos Fronterizos de la Policía tucumana detuvo la marcha de un transporte de encomiendas y decidió inspeccionar su carga. El escáner reveló un paquete sospechoso y, al abrirlo, los agentes confirmaron lo que el olor ya sugería: marihuana, con un peso de 1.084,7 kilogramos.

El hallazgo se enmarcó en el Operativo Lapacho, un dispositivo implementado cuando asumió el gobernador Osvaldo Jaldo, que busca frenar el tráfico de drogas en el límite norte de la provincia. “Era un control de rutina, pero la tecnología y la experiencia de los efectivos marcaron la diferencia”, señaló un jefe policial que participó del procedimiento.

Tras el secuestro, la Justicia Federal dispuso una entrega vigilada, recurso que permite seguir el envío hasta su destino final. Durante los días siguientes, efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Tucumán coordinaron el operativo que culminó este lunes en Aimogasta, La Rioja. Allí, el destinatario se presentó a retirar la encomienda sin saber que lo esperaban.

“Se trabajó con absoluta reserva. La prioridad fue asegurar la cadena de custodia y llegar hasta quien realmente esperaba la droga”, explicó una fuente de la investigación. Al hombre lo detuvieron en la vía pública. Los agentes incautaron además la motocicleta en la que circulaba y el teléfono celular que portaba.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán, que ordenó nuevas diligencias para determinar si se trataba de un eslabón aislado o de una red más amplia. Voceros judiciales adelantaron que se analiza el recorrido completo del paquete y las comunicaciones registradas en el teléfono incautado.

“Este tipo de controles demuestran que las fronteras interiores también son clave”, apuntó un funcionario policial. Por ahora, la investigación sigue abierta y el detenido permanece a disposición de la Justicia Federal.