Drámatico: Tres personas en una moto chocaron contra un carro a traccion a sangre en Tucumán

Un impactante accidente en el puente Lucas Córdoba involucró a una motocicleta, un carro a tracción a sangre y una camioneta. Tres heridos fueron derivados al Hospital del Este.

Un nuevo accidente volvió a generar preocupación en el puente Lucas Córdoba, que une San Miguel de Tucumán con Banda del Río Salí. El hecho ocurrió este lunes, pasado el mediodía, y fue captado por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

De acuerdo a lo registrado, una motocicleta que circulaba en dirección oeste impactó violentamente contra la parte trasera de un carro a tracción a sangre. Producto del choque, los ocupantes del rodado menor salieron despedidos hacia el carril contrario, donde terminaron golpeando el paragolpes de una camioneta que se desplazaba en sentido opuesto y que logró frenar a tiempo, evitando una tragedia mayor.

El conductor de la motocicleta y sus dos acompañantes —uno de ellos un menor de edad— fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias médicas y posteriormente trasladados de manera consciente al Hospital del Este, con distintos politraumatismos. Ninguno de los ocupantes llevaba casco de seguridad al momento del accidente.

El episodio reaviva el debate sobre la seguridad vial en el puente Lucas Córdoba, un punto crítico por su alto nivel de tránsito y los recurrentes siniestros que allí se registran.