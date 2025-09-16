Sociedad 16 Sep 2025
Cielo cubierto, pero la temperatura no baja
Para esta jornada la temperatura mínima es de 18° y la máxima se ubicará en los 29°.
[Foto: José Tripolloni ]
El Servicio Meteorológico Nacional informa que a pesar de la presencia de nubes durante toda las siguientes jornadas, las marcas máximas se mantendrán por arriba de los 25 grados.
Hoy en el departamento Monteros:
Para esta jornada la temperatura mínima es de 18° y la máxima se ubicará en los 29°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 84%. El viento corre del norte a 8 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.