Cielo cubierto, pero la temperatura no baja

Foto: José Tripolloni

El Servicio Meteorológico Nacional informa que a pesar de la presencia de nubes durante toda las siguientes jornadas, las marcas máximas se mantendrán por arriba de los 25 grados.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 18° y la máxima se ubicará en los 29°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 84%. El viento corre del norte a 8 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.

