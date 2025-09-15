Semana primaveral en Tucumán: calor, humedad y máximas de hasta 35°C antes del ingreso de aire fresco



El clima en Tucumán se prepara para una semana marcada por el ingreso de aire cálido y húmedo, que dejará sensaciones propias de la primavera e incluso del verano. Según el pronóstico extendido, las temperaturas irán en ascenso progresivo, alcanzando valores de hasta 35°C hacia el final de la semana.

El lunes 15 se presentará con cielo parcialmente nublado, mínimas en torno a los 15°C y máximas que rondarán los 28°C. El martes 16 continuará con nubosidad variable e inestabilidad hacia la noche, con probables lloviznas aisladas y débiles; la mínima será de 17°C y la máxima de 29°C.

El miércoles 17 mantendrá la misma tendencia, con cielo parcialmente nublado e inestabilidad durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y 30°C de máxima. Para el jueves 18 se espera un incremento en el calor: mínima de 19°C y máxima que llegará a 32°C bajo un cielo parcialmente cubierto.

El viernes 19 será la jornada más calurosa, con cielo poco nuboso, mínima de 19°C y una máxima que trepará hasta los 35°C, anticipando un día de pleno verano en pleno septiembre.

En cuanto al fin de semana, los modelos indican un cambio en las condiciones. El sábado podrían registrarse chaparrones aislados, mientras que el domingo se prevén tormentas a raíz del ingreso de aire fresco, lo que marcará un alivio en las temperaturas tras una semana agobiante.