lunes 15 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1480Blue: $1445Bolsa: $1473.6CCL: $1479.5Mayorista: $1470Cripto: $1485.19Tarjeta: $1924
15 Sep 2025

🛵 Nuevo horario corrido en el estacionamiento gratuito para motos de calle Belgrano

Este espacio, de acceso gratuito y con monitoreo permanente.

La Municipalidad de Monteros informó que el estacionamiento exclusivo para moto vehículos ubicado en primera cuadra de calle Belgrano funcionará a partir de ahora con horario corrido, brindando mayor comodidad y seguridad a los usuarios.

Este espacio, de acceso gratuito y con monitoreo permanente, se encuentra en pleno microcentro de la ciudad, lo que lo convierte en una opción estratégica para quienes se movilizan en dos ruedas.

Los nuevos horarios de funcionamiento son de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 h, y los sábados de 09:00 a 13:00 h, permitiendo una cobertura más amplia para trabajadores, estudiantes y vecinos que realizan trámites o actividades en la zona céntrica.

La medida busca mejorar el ordenamiento del tránsito, optimizar el uso del espacio público y fomentar prácticas de movilidad más sostenibles.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Se habilitó la licitación para kioscos y ranchos para la 60° edición del Monteros de la Patria

Desde mañana la cárcel de Benjamín Paz albergará a 800 internos más

🛵 Nuevo horario corrido en el estacionamiento gratuito para motos de calle Belgrano

Semana primaveral en Tucumán: calor, humedad y máximas de hasta 35°C antes del ingreso de aire fresco

Mortal suceso en Banda del Río Salí: sujeto mató a puñaladas a su primo

Video: Di María le marcó un golazo olímpico a Boca