🛵 Nuevo horario corrido en el estacionamiento gratuito para motos de calle Belgrano

La Municipalidad de Monteros informó que el estacionamiento exclusivo para moto vehículos ubicado en primera cuadra de calle Belgrano funcionará a partir de ahora con horario corrido, brindando mayor comodidad y seguridad a los usuarios.

Este espacio, de acceso gratuito y con monitoreo permanente, se encuentra en pleno microcentro de la ciudad, lo que lo convierte en una opción estratégica para quienes se movilizan en dos ruedas.

Los nuevos horarios de funcionamiento son de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 h, y los sábados de 09:00 a 13:00 h, permitiendo una cobertura más amplia para trabajadores, estudiantes y vecinos que realizan trámites o actividades en la zona céntrica.

La medida busca mejorar el ordenamiento del tránsito, optimizar el uso del espacio público y fomentar prácticas de movilidad más sostenibles.