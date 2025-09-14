Emociónante: un joven le propuso casamiento a su novia en el Norte Rock

En medio del Norte Rock en Yerba Buena, un joven tucumano, sorprendió a su novia con una propuesta de casamiento que quedó registrada para siempre.

En el instante en que la música se detuvo, él se arrodilló frente a todos, mostró el anillo y le pidió que se casara con él. La respuesta fue inmediata: la joven no dudó en extender su mano y aceptar.

Los abrazos y un beso apasionado sellaron el momento, mientras el público acompañaba con ovaciones la escena.

Las propuestas románticas como esta son tendencia en redes sociales: el cómplice que finge sacar una foto en realidad graba el video del “sí”, y el paisaje o el contexto terminan dándole un marco inolvidable al instante.

Esta vez, el escenario no fue una playa ni una montaña: fue una noche de rock tucumano la que vio renacer al amor en su versión más pura y espontánea.