domingo 14 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1465Blue: $1425Bolsa: $1476CCL: $1476.6Mayorista: $1453Cripto: $1479.71Tarjeta: $1904.5
14 Sep 2025

Emociónante: un joven le propuso casamiento a su novia en el Norte Rock

El amor volvió a ser protagonista en Tucumán.

En medio del Norte Rock en Yerba Buena, un joven tucumano, sorprendió a su novia con una propuesta de casamiento que quedó registrada para siempre.

En el instante en que la música se detuvo, él se arrodilló frente a todos, mostró el anillo y le pidió que se casara con él. La respuesta fue inmediata: la joven no dudó en extender su mano y aceptar.

Los abrazos y un beso apasionado sellaron el momento, mientras el público acompañaba con ovaciones la escena.

Las propuestas románticas como esta son tendencia en redes sociales: el cómplice que finge sacar una foto en realidad graba el video del “sí”, y el paisaje o el contexto terminan dándole un marco inolvidable al instante.

Esta vez, el escenario no fue una playa ni una montaña: fue una noche de rock tucumano la que vio renacer al amor en su versión más pura y espontánea.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Emociónante: un joven le propuso casamiento a su novia en el Norte Rock

Emoción y orgullo en Monteros por los chicos de la Normal: La profe Paulina Zelarayan cuenta los detalles

Monteros vivirá la primera Expo Fierro con exhibición de autos, karting y pilotos nacionales

🔥 tendencia

Exitosa operación de cáncer de colon en el Hospital Lamadrid de Monteros

Liga Pirata: todo listo para la 7ª fecha de la “Copa Despensa Lucas”

Esta noche el Gran Ballet Monteros se viste de gala con un espectáculo histórico