Monteros vivirá la primera Expo Fierro con exhibición de autos, karting y pilotos nacionales

Monteros se prepara para una jornada histórica con la primera edición de la Expo Fierro, que se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre en el Gimnasio Municipal “Prof. José Nicolás Russo”. La propuesta, abierta al público de 9:00 a 20:00 horas y con entrada gratuita, promete reunir a fanáticos de los fierros, familias y amantes del automovilismo en una exposición sin precedentes para el sur tucumano.

En la presentación oficial del evento, realizada en Bond, estuvieron presentes el legislador Francisco “Pancho” Serra, los organizadores Enrique González, Raúl Carrasco, Florencia Medina y Cristián Pugliese y reconocidos pilotos como Juan Carlos Cornaglia, Amparo Carrasco, Gustavo Orrego, , Jorge Olea, y Julieta Gelvez, esta última destacada competidora en el karting nacional. Todos coincidieron en destacar la magnitud que alcanzó la iniciativa. “Iba a ser solamente de karting, pero luego se sumaron otros fierros y autos clásicos y esto nos llena de orgullo”, señaló Carrasco.

González, por su parte, remarcó el respaldo recibido: “El apoyo tanto estatal como privado fue fundamental para concretar esta primera edición de la Expo Fierro”. El lanzamiento también contó con la participación de una intérprete de lengua de señas y la presencia de la Agrupación de Sordos del Sur, que tiene entre sus miembros a pilotos de distintas categorías del automovilismo, entre ellos Cristian Moreno, multicampeón argentino de motocros, y el único piloto sordo en Sudamerica en lograr titulos nacionales, subrayando el carácter inclusivo de la propuesta.

A su turno, el legislador Serra, destacó el potencial que tiene la ciudad en cuanto el deporte motor. "Sabemos que el monterizo es apasionado a los fierros y tiempo atrás tuvimos el Rally Nacional, donde Monteros fue galardonado como el mejor parque cerrado de la temporada, por eso y por la logistica que ya tiene este evento no tengo dudas que tendrá todos los exitos".

El programa de actividades incluye exhibiciones de vehículos clásicos y de competición, charlas técnicas, demostraciones en vivo y espacios de interacción con los protagonistas del deporte motor. Más allá de la pasión por los autos y las motos, la Expo Fierro busca convertirse en un punto de encuentro entre generaciones, donde la tradición y la innovación se cruzan en un mismo escenario.

Con esta primera edición, Monteros suma un nuevo atractivo a su agenda cultural y deportiva, apostando al crecimiento de un evento que, desde su nacimiento, ya despierta gran expectativa en toda la provincia.