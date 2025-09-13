Liga Pirata: todo listo para la 7ª fecha de la “Copa Despensa Lucas”

La Liga Pirata “Copa Despensa San Lucas” encara un nuevo capítulo con la disputa de la séptima fecha de la primera fase. Este sábado 13 de septiembre, los equipos de Monteros y alrededores volverán a verse las caras en una jornada cargada de emociones, donde cada punto empieza a ser decisivo para las aspiraciones de clasificación.

Los partidos se jugarán en diferentes canchas del departamento, con cruces que prometen intensidad y buen fútbol. En el Grupo A, se destacan los duelos entre Junior FC vs. Santos Jrs en Maldonado y Barrio Modelo vs. Pirañas FC en Los Pumas. Además, San Carlos enfrentará a Amigos de Bubu, mientras que Monteagudo chocará con Los Pumas.

En el Grupo B, la acción se trasladará a Los Nuñez, donde Ñupi FC se medirá con Deportivo Naty, y a El Pueblo, con el duelo entre Los Pibes y Leones FC. En tanto, en Capitán Cáceres, Los Sosa Jr se cruzarán con Santa Rita, mientras que en Naranjo, San Miguel buscará seguir en lo más alto ante Carlos Muñoz.

El Grupo C también tendrá partidos atrapantes: en Capitán Cáceres, Barrio Norte enfrentará a El Paraíso; en Villagra, Lamadrid se medirá con Kolino FC; en San Martín Jr, San Andrés jugará ante Planificación Castaño; y en Los Pumas, Villa Dominga chocará con Yesos Banega.

La fecha se completa con los partidos del Grupo A y B de la categoría B, donde equipos como Los Lapachos, Chajas FC, Belgrano, San Martín de barrio y Aston Birra buscarán sumar de a tres.

El torneo amateur, que reúne a decenas de equipos y moviliza a cientos de hinchas cada fin de semana, se consolida como uno de los certámenes más competitivos del fútbol barrial monterizo.