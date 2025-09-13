Exitosa operación de cáncer de colon en el Hospital Lamadrid de Monteros

El Hospital Regional "Gral. Lamadrid" de Monteros volvió a ser protagonista de una gran noticia tras la exitosa operación realizada a un paciente que padecía cáncer de colon y se encontraba en estado delicado.

La intervención, que se extendió durante más de cinco horas y media, fue llevada a cabo íntegramente en el centro de salud público y permitió que el paciente recibiera el alta médica en menos de cuatro días, un hecho que pone en valor la calidad del sistema sanitario en Tucumán.

La hija del paciente, Claudia Norry, expresó su agradecimiento en redes sociales con un emotivo mensaje: “Quiero agradecer de todo corazón al Hospital General Lamadrid por la gran atención que le brindaron a mi papá”. En sus palabras destacó al doctor Ariel Juárez, director y cirujano, por su calidez humana y profesionalismo, así como también a los doctores Pintor y Sosa, quienes formaron parte del equipo médico que participó de la compleja intervención.

“Los que lo conocen saben la excelente persona y el gran padre que es, y por eso agradecemos a Dios por poner a estos jóvenes profesionales en nuestro camino”, concluyó emocionada la hija del paciente.

Una vez más la capacidad y compromiso de los profesionales del nosocomio local, se vuelven referente en la atención médica de alta complejidad en el interior de la provincia.