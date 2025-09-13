Emoción y orgullo en Monteros por los chicos de la Normal: La profe Paulina Zelarayan cuenta los detalles

Monteros vuelve a ser protagonista en Enseñame Tucumán, el concurso educativo que combina conocimiento, cultura e historia provincial. Tras una intensa jornada en los estudios de LG Play, Lautaro Miguel y Javier Francisco Yangüez, de la Escuela Normal Julio A. Roca, lograron la clasificación a la gran final que se disputará el viernes 26 de septiembre, donde competirán por el premio mayor: un viaje de estudios a Villa Carlos Paz.

La emoción no solo estuvo en el escenario, sino también en las familias y docentes que acompañaron de cerca el proceso. La profesora Paulina Zelarayán, madre de Lautaro y coordinadora del certamen en la institución, compartió su testimonio: “Cuando me ofrecieron coordinar este concurso no estaba del todo segura, me faltaba una pareja y solo… mi hijo, al ver mi preocupación, decidió sumarse junto a su gran amigo Javier. Ahí comenzó un largo camino, con horas de estudio, noches de desvelo, cansancio, angustia, esperanza e ilusión. Y los frutos se vieron en esta semifinal”.

Con el corazón a flor de piel, Zelarayán destacó la entrega de los alumnos: “Se me infla el pecho de orgullo y felicidad. Ya no tienen más nada que demostrar, ustedes son nuestros ganadores. Gracias por la confianza y por creer en mí como yo siempre lo hice en ustedes”. Además, agradeció el apoyo de la familia de Javier y de la propia institución educativa por acompañar en cada instancia.

El certamen, organizado por LA GACETA con el apoyo del Ministerio de Educación, sigue generando un fuerte impacto en la comunidad educativa tucumana. La Normal Julio A. Roca se suma así a la Secundaria de Yonopongo, que ya había conseguido su pase a la final en la primera semifinal. Ambas instituciones de Monteros volverán a estar en el centro de la escena en el cierre del concurso, que promete una definición cargada de emoción y aprendizaje.