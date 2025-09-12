Se viene el 4° Rally de Motos Antiguas este domingo 14

Este domingo 14, Monteros será escenario del 4° Rally de Motos Antiguas “Ciudad de Monteros”, un encuentro que convoca a fanáticos de las motocicletas clásicas de distintas provincias y que se consolida como una propuesta cultural, deportiva y turística de gran atractivo.

La largada está prevista a las 9:00 horas en la Plaza Bernabé Aráoz, mientras que la llegada será en el Monteros Vóley Club. Los participantes podrán elegir entre dos recorridos:

Monteros – Santa Lucía – El Indio – Monteros

Monteros – Santa Lucía – Virgen del Valle – Monteros

El circuito permitirá a los visitantes disfrutar de la calidez de la comunidad monteriza y de la belleza natural de las Yungas, pasando por puntos emblemáticos como la iglesia de Santa Lucía, la Virgen del Valle y el Monumento al Indio, en plena montaña.

Los organizadores fueron recibidos días atrás por el intendente Francisco "Panchito" Serra, quien destacó la importancia del evento para la promoción turística y cultural de Monteros. “Asumimos el compromiso de garantizar de manera conjunta el desarrollo y éxito del Rally”, expresó el jefe municipal que estuvco acompañado por el junto al presidente del Monteros Vóley Club, concejal Lucas Frontini, y la directora de Turismo, Lucía Boffano.

"Está sela ocasión perfecta para generar un valioso intercambio entre diferentes generaciones de aficionados a al motociclismo y que puedan compartir sus pasiones e historias con todo el público

Con la participación de Motos Antiguas Monteros, la Municipalidad y el acompañamiento de MVC, la jornada promete ser una verdadera fiesta de las dos ruedas, donde la historia y la pasión se combinan con la tradición y la naturaleza.