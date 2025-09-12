viernes 12 de septiembre de 2025
Otra vez subirá la temperatura y romperá la barrera de los 30°

Se vienen jornadas de sol, nubes y posibles lluvias en las próximas 72 horas. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el sol estará presente, habrá temperaturas por arriba de los 25°, pero también nubosidad variable y el domingo podría amanecer con chaparrones aislados.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 16° y la máxima se ubicará en los 29°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 69%. El viento corre del norte a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 6 km.

