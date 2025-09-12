Monteros vuelve a brillar en Enseñame Tucumán: la Normal ganó la semifinal y va por el viaje

Monteros volvió a festejar en el concurso educativo Enseñame Tucumán. En la segunda semifinal, disputada en los estudios de LG Play, los alumnos Miguel Lautaro y Javier Francisco Yankez, de la Escuela Normal Superior Julio Argentino Roca, se consagraron como ganadores y aseguraron su lugar en la gran final del 26 de septiembre.

Con esta victoria, los jóvenes monterizos competirán por el viaje de estudios a Villa Carlos Paz, organizado por Siwar Travel, premio que incluye paseos en barco por el lago San Roque, excursiones y fiestas temáticas. Allí se encontrarán con sus conciudadanas de la Secundaria de Yonopongo, las primeras finalistas del certamen, y con la dupla que surja de la tercera semifinal del próximo viernes 19, reservada para alumnos de sexto año.

La jornada fue intensa y cargada de emociones. Desde el inicio, Miguel y Javier mostraron temple y conocimiento, destacándose en el juego “¿Quién lo hizo?”, donde respondieron correctamente sobre figuras históricas como Gerardo Vallejo y Luis F. Nougués. En un momento clave, lograron desempatar gracias a una respuesta que Miguel dedicó entre lágrimas a su madre, docente presente en el estudio.

El certamen, organizado por LA GACETA con el apoyo del Ministerio de Educación, tuvo la participación de colegios de diferentes puntos de la provincia: el Instituto Privado Rivadavia F-79 (Alderetes), el Instituto Jim (Capital), el Colegio San Fernando (Yerba Buena) y el Instituto Nuestra Señora de la Consolación (Concepción).

El bloque final reunió a la Normal de Monteros, el Instituto Jim y el San Fernando, quienes debieron resolver consignas como ordenar cronológicamente una línea de tiempo de eventos históricos de Tucumán y detectar datos incorrectos. Finalmente, el equipo monterizo se quedó con la victoria, confirmando su pase a la definición.

El logro de la Normal Julio A. Roca no solo resalta la calidad de sus estudiantes y docentes, sino que reafirma el papel de Monteros como semillero educativo en competencias de alcance provincial. Ahora, la expectativa crece para la gran final del 26 de septiembre, donde los monterizos buscarán conquistar el título y llevarse el ansiado viaje a Córdoba.