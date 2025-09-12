viernes 12 de septiembre de 2025
Monteros se prepara para vivir la 1.ª Expo Fierro: motores, talento y cultura automovilística

Motores encendidos, pasión en marcha. Monteros acelera hacia una nueva experiencia cultural y deportiva

Este fin de semana, Monteros será sede de la 1.ª Expo Fierro, un evento que reunirá a pilotos, vehículos y aficionados del mundo motor en una propuesta inédita para la región. La iniciativa está organizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Turismo y el Honorable Concejo Deliberante de Monteros, y busca visibilizar el talento local.

La actividad comenzará hoy, viernes 12 de septiembre a las 19:30 h con una conferencia de prensa en el resto bar La Recova, donde se presentarán los detalles del evento y se contará con la presencia de Julieta Gelvez, reconocida piloto a nivel nacional y directora de la escuela local de karting, junto a destacados pilotos regionales.

El plato fuerte será el domingo 14, con una exhibición de vehículos en el Gimnasio Municipal, desde las 9:00 hasta las 20:00 h, abierta al público y con entrada libre.

La Expo Fierro promete ser un espacio de encuentro entre generaciones, donde se podrá disfrutar de la exposición de autos, charlas técnicas, demostraciones y la posibilidad de conocer de cerca a los protagonistas del deporte motor.

