Baile a la gorra: danza urbana y expresión libre en el Parque 28 de Agosto

Este sábado 13 de septiembre a las 17:00 h, el grupo de danza “Sugar Lips” presentará su espectáculo Baile a la gorra en el Parque 28 de Agosto, una propuesta abierta al público que combina coreografía, estilo urbano y participación comunitaria.

La presentación contará con la participación de seis bailarines que integran el colectivo artístico, quienes ofrecerán una puesta en escena cargada de energía, técnica y expresión corporal. El formato “a la gorra” permite que los asistentes colaboren de manera voluntaria, reconociendo el trabajo de los artistas sin que la contribución económica sea una barrera para el acceso.

Organizado de manera autogestiva, el evento busca visibilizar el talento joven local y fomentar el uso del espacio público como escenario cultural. Desde la organización invitan a toda la comunidad a acercarse, disfrutar del espectáculo y apoyar el arte independiente en Monteros.