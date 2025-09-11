jueves 11 de septiembre de 2025
11 Sep 2025

Ya están disponibles los boletos gratuitos para jubilados en Monteros

Desde ayer, miércoles 10 de septiembre, se encuentran habilitados los abonos gratuitos para personas jubiladas, correspondientes a las empresas de transporte Exprebus, Tesa, Santa Lucía y Monteros Bus.

Los interesados pueden acercarse a retirar sus boletos en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Máxima, ubicado en Ayacucho 898, en el horario de 7:00 a 13:00 h, presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI). La entrega se realiza de manera directa y gratuita, en el marco de las políticas de inclusión y acompañamiento que impulsa la Coordinación de la Tercera Edad, junto a la Secretaría de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Monteros.

Las autoridades locales invitan a todos los beneficiarios a acercarse en los próximos días para acceder a este derecho.

