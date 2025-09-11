Ya están disponibles los boletos gratuitos para jubilados en Monteros

Desde ayer, miércoles 10 de septiembre, se encuentran habilitados los abonos gratuitos para personas jubiladas, correspondientes a las empresas de transporte Exprebus, Tesa, Santa Lucía y Monteros Bus.

Los interesados pueden acercarse a retirar sus boletos en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Máxima, ubicado en Ayacucho 898, en el horario de 7:00 a 13:00 h, presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI). La entrega se realiza de manera directa y gratuita, en el marco de las políticas de inclusión y acompañamiento que impulsa la Coordinación de la Tercera Edad, junto a la Secretaría de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Monteros.

Las autoridades locales invitan a todos los beneficiarios a acercarse en los próximos días para acceder a este derecho.