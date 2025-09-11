Será un fin de semana caluroso en Tucumán

En diálogo con Radio Continental Tucumán, el observador meteorológico y profesor de geografía, Cristofer Brito, detalló cómo se presentará el clima en la provincia de cara al fin de semana.

Explicó que "el miércoles tuvimos la llegada de un ligero frente frío a la provincia de Tucumán. Habrán sentido en la noche algo de frío hacia el sector sur. Eso ayudó a que bajara un poco la temperatura hoy con relación a ayer, cuando casi llegamos a los 32 grados de máxima. Hoy vamos a andar en los 24 o 25, con cielos parcialmente cubiertos".

Con respecto al viernes, el especialista adelantó que “el viento va a volver a rotar al norte, por ende vamos a tener un día algo ventoso y eso va a ayudar a que la temperatura comience a subir levemente en la provincia. La máxima posiblemente ronde en los 28 grados, pero con buen tiempo, sin lluvias y con cielo parcialmente cubierto”.

En cuanto al sábado, Brito indicó que “sigue el ascenso de temperatura con una máxima que puede llegar a los 30 o 31 grados. Va a ser una jornada calurosa, con ambiente un poco seco, ya que hay poca humedad presente en el ambiente, pero con un cielo parcialmente cubierto”.